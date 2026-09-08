El conductor que se salió de la vía en Cobas de Lobos dio positivo indiciario en drogas e iba sin ITV

El vehículo acabó con importantes daños Emerxencias de Cambados

Una salida de vía provocó el pasado lunes importantes daños materiales en el mobiliario urbano, después de que un vehículo derribara una farola y una señal en Cobas de Lobos, en la parroquia cambadesa de Vilariño, en la EP-9506. Un aparatoso accidente que se saldó con pequeños cortes superficiales para el conductor, un joven de 24 años.

Un coche se sale de la vía y derriba una farola y una señal en Cobas de Lobos, Vilariño Más información

Unos importantes daños materiales que correrán a su cargo, ya que en el momento de los hechos su turismo circulaba sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y sin contar con seguro, según avanzaron desde la Guardia Civil.

El joven dio también positivo indiciario en el test de drogas, que tiene ahora que confirmarse en laboratorio. Arrojó un resultado negativo, no obstante, en la prueba de alcohol.