Descargas de droga financiadas desde Dubái: Moncho Vilaboa cae con otros 21 detenidos

Droga intervenida en la operación del Mehir en 2021, frente a la costa de Ribadeo Cedida

La Policía Nacional ha conseguido desmantelar un entramado vinculado a una de las principales bancas clandestinas de blanqueo de dinero a gran escala vinculado con la financiación del narcotráfico. Así, se ha conseguido detener a un total de 21 personas, entre las que destaca el líder de la ‘Banca de Dubái’, presuntamente responsable de diferentes descargas de cocaína por todo el mundo. Una veintena de implicados entre los que estaría Ramón Canto Nine, más conocido como Moncho Vilaboa, detenido el pasado mes de julio. Natural de A Illa, pero vecino desde hace años en Cambados, quedó en libertad tras pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional, así como otros arrestados de la villa del albariño y Vilanova, que estarían vinculados con su entorno más cercano y familiar.

El arousano habría estado implicada en la descarga de unas tres toneladas de cocaína del buque Mehir, en febrero del 2021. Junto a él, en la operación estarían también salpicados Jonas Falk —más conocido como el ‘Pablo Escobar sueco’— o Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, y todavía en busca y captura, junto a otros nombres implicados, supuestamente, con numerosas descargas de droga en diferentes puntos de Europa. Además de los 21 arrestados, se han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya se han ejecutado, consiguiendo constatar la relación con la ‘Banca de Dubai’ de cuatro conocidos presuntos narcotraficantes, según explicaron ayer agendes de la EDEF y Udyco en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas de Madrid.

La investigación acreditó además la “subcontratación” por parte de las redes de narcotráfico a escala internacional de lancheros gallegos encargados de los alijos, así como el registro de un domicilio en Madrid de una persona que era el contacto con ‘El Tigre’ para las entregas de dinero, según avanzaron desde la agencia Europa Press.

Descarga del Mehir

La investigación, instruida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se remonta así a febrero de 2021 con el buque Mehir, en una operación que salpicaría al arousano Moncho Vilaboa, que formaría parte —presuntamente— de este entramado criminal con capacidad para organizar transportes de cocaína desde Sudamérica hasta Europa, financiar las operaciones mediante sistemas clandestinos de transferencia de dinero y posteriormente introducir los beneficios obtenidos en el circuito económico legal mediante complejas operaciones patrimoniales y financieras.

Así, durante la intervención de 2021 en el Mehir se localizaron 1.835 kilos de cocaína, deteniéndose en aquel entonces a nueve tripulantes de la embarcación. Una vez trasladados a tierra estos y la droga intervenida, la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón, donde finalmente terminó hundiéndose por la fuga de agua ocasionada por el propio capitán. Más tarde los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra partida de droga escondida de 1.650 kilos, la cual fue posteriormente recuperada por los delincuentes en el mismo puerto tras arriesgarse a introducirse en el barco hundido con el peligro y riesgo que ello suponía.

Las dos cargas de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021 y el buque inició posteriormente su navegación hacia España. El plan previsto contemplaba el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que la introducirían en Galicia, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.

Contaban para ello con la participación de integrantes de la denominada ‘Banca de Dubái’, una estructura clandestina de transferencia de dinero utilizado para facilitar la financiación de operaciones de narcotráfico que permitía poner a disposición de las organizaciones criminales importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo, según indicaron desde la Policía Nacional.

20 millones en activos

Así pues, la operación culminó el pasado 22 de julio con la detención de 14 personas en territorio español —como es el caso del propio Moncho Vilaboa,que fue detenido en Cambados en un operativo que culminó con otras cinco detenciones en Galicia, según señalaran desde la Delegación del Gobierno— de un total de 21 a nivel internacional como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Entre los detenidos, además de imputarse a los mayores narcotraficantes internacionales, se decretó el ingreso en prisión de un varón considerado el principal bróker de la banca clandestina, arrestado en Dubái.

En el marco de toda la operación se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama bloqueados judicialmente por valor superior a 1.600.000 euros, relojes, joyas y bolsos de lujo y numerosos terminales de telefonía móvil. Además, se bloquearon 121 cuentas bancarias con un saldo de 2.300.000 euros y 48 inmuebles valorados en más de 14.000.000 de euros. Actualmente, la investigación continúa abierta puesto que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones tanto en España como en otros países.

Una macrooperación, en definitiva, en la que ha sido clabe la colaboración policial y judicial a nivel internacional tras años de investigación, con autoridades implicadas de Países Bajos, Suecia y Estados Unidos (DEA), así como de la propia Agencia Europea de Policía (Europol) y de Interpol, según destacaron los miembros de la Policía Nacional en una rueda de prensa.