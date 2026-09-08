Cambados, cerca de perder una ayuda de 90.000 euros tras quedar desierta la compra de una minipala barredora

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

Los retrasos en la licitación para la adquisición de una minipala cargadora —que utilizaría para la limpieza de caminos, cunetas y del casco urbano— pueden tener consecuencias económicas para el Concello de Cambados, que está cerca de perder una subvención de 90.000 euros de la Diputación a través del Plan +Provincia 2024. La administración tiene como plazo límite para su ejecución el final de este mes de septiembre y estudia ahora las posibilidades de poder emprender otro proceso de contratación tras quedar desierto el anterior por un error en la presentación de los documentos por parte de la única empresa ofertante.

El tiempo apremia y, de no haber solución legal que permita acortar los plazos de contratación, el Concello se vería obligado a devolver la subvención de la administración provincial, que el pasado año 2025 ya otorgó una prórroga al Concello para alargar el plazo de ejecución de los proyectos enmarcados en esta línea de ayudas y no perder sus fondos.

Cabe recordar que inicialmente este partida de 90.000 euros correspondía a la renovación de la Praza das Rodas, con la que el Concello buscaba poner fin al deteriorado estado del adoquinado de esta concurrida plaza. Sin embargo, los atrasos en su licitación —incluida la necesidad de reiniciar el proceso por errores en la tramitación— abocó a que la obra se tuviese que realizar en los meses de verano —ya que el plazo para su conclusión acababa este mes de septiembre— encontrándose entonces con la oposición de los hosteleros de la zona, que se quejaban del impacto económico que acarrearían estas molestias en citas como la Festa do Albariño.

Por ello, el exconcejal de Obras, José Ramón Abal, se decidió por renunciar a este proyecto y destinar dichos fondos a la compra de esta minipala. Con todo, el Concello sacó a licitación su adquisición el 24 de julio, presentándose al proceso una empresa, Baygar SL. Sin embargo, la documentación contenía errores que no se adaptaban a los pliegos y la enmienda no se aceptó por llegar fuera de plazo.