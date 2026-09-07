Un coche se sale de la vía y derriba una farola y una señal en Cobas de Lobos, Vilariño

El vehículo acabó con importantes daños Emerxencias de Cambados

Un conductor resultó herido esta tarde en un accidente en Cobas de Lobos, en la parroquia cambadesa de Vilariño. Su vehículo se salió de la trazada y terminó impactando contra una farola y una señal de tráfico, que derribó por completo, causando además importantes daños en el turismo.

Como consecuencia, el conductor sufrió ligeros cortes en uno de sus brazos tras el suceso, según informó el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, que colaboró también en tareas de limpieza de la calzada por el aparatoso accidente. En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico, operarios municipales y la empresa concesionaria del servicio de la luz.