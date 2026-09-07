Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Un coche se sale de la vía y derriba una farola y una señal en Cobas de Lobos, Vilariño

A. Louro
07/09/2026 20:31
El vehículo acabó con importantes daños
El vehículo acabó con importantes daños
Emerxencias de Cambados
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Un conductor resultó herido esta tarde en un accidente en Cobas de Lobos, en la parroquia cambadesa de Vilariño. Su vehículo se salió de la trazada y terminó impactando contra una farola y una señal de tráfico, que derribó por completo, causando además importantes daños en el turismo. 

Como consecuencia, el conductor sufrió ligeros cortes en uno de sus brazos tras el suceso, según informó el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, que colaboró también en tareas de limpieza de la calzada por el aparatoso accidente. En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico, operarios municipales y la empresa concesionaria del servicio de la luz.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620