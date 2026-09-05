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Cambados

Cambados disfrutó de un sábado de batucada, cucañas y concentración de vehículos Porsche

Las fiestas de la Valvanera incluirán hoy misa, pasacalles, regata de dornas y la tradicional procesión

D. A.
05/09/2026 22:51
Un instante del festival de percusión que ocupó el paseo de A Calzada durante buena parte del día
Un instante del festival de percusión que ocupó el paseo de A Calzada durante buena parte del día
| Mónica Ferreirós
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La localidad cambadesa acogió hoy una jornada repleta de actividades, con el festival de batucada, las cucañas de la Valvanera y el paso de una concentración de vehículos Porsche.

La VI edición de ‘O Xacobeo Percute’ se trasladó al paseo de A Calzada debido a las obras que se realizan en Torrado. Se programó un taller de batucada con Gabriel Macedo, de Salvador de Bahía y miembro de Olodum do Coio, la agrupación local de batuca.

Los conciertos trajeron un total de cinco formaciones, como son Levada Arriana, Meigallo, Axe Bahía, PerQtores y los citados cambadeses de Olodum do Coio. No faltaron el popular sambódromo ni la “cea batukeira” para todas las personas participantes.

Los vehículos Porsche se concentraron en Fefiñáns hacia el mediodía. Mientras, las cucañas o juegos populares con motivo de la fiesta de A Valvanera hicieron las delicias de los más pequeños y hoy la festividad continuará con pasacalles, misa, regata de dornas, procesión y más música.

Juegos populares por la Valvanera
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| Mónica Ferreirós
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