Hortasol se dotará de paneles solares con una ayuda de 100.000 euros de la Xunta

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó la empresa Gonzalo Salgado

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó esta mañana los más de 200 millones de euros destinados en la última década a las ayudas a inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. Lo hizo durante una visita a la empresa Hortasol, en Cambados, beneficiaria de una subvención de 100.000 euros que le permitirá, entre otras cosas, dotarse de paneles solares y de tres transpaletas eléctricas para mover la mercancía.

Precisamente, la conselleira puso esta industria hortofrutícola como ejemplo de beneficiaria de la nueva línea de ayudas a inversiones con objetivos ambientales, con las que se pretende favorecer un modelo productivo más eficiente, más competitivo y más respetuoso con el medio ambiente. Además, recordó que la última convocatoria de estas subvenciones contó con un presupuesto global de 23 millones y apoya un total de 36 iniciativas empresariales.

Asimismo, Gómez destacó el carácter familiar y la amplia experiencia de Hortasol y también su contribución a un rural con futuro, dando continuidad a un proyecto empresarial mediante el relevo generacional. Así, cuenta con una facturación de dos millones de euros anuales y el movimiento de más de 1.000 toneladas anuales.