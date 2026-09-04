Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La construcción se reactiva en Cambados con un nuevo edificio de viviendas en O Pombal

‘Residencial Fefiñáns’ cuenta con pisos de dos a tres dormitorios y precios de los 188.000 a los 287.000 euros

A. Louro
04/09/2026 20:25
La parcela donde se levantará el futuro residencial
La parcela donde se levantará el futuro residencial
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La construcción se anima en Cambados con una promoción de un nuevo edificio residencial en la zona de O Pombal. Serán viviendas de entre una y tres habitaciones, que cuentan todavía con apartamentos a la venta desde 188.000 euros a los 287.000 euros, correspondiendo esta cifra a los áticos. Precios a los que habrá que sumar el IVA. Además, todos incluyen plaza de garaje y trastero, según señalan portales como Idealista o desde la inmobiliaria Decasa.

Infografía de cómo será el resultado
Infografía de cómo será el resultado
Cedida

La promoción, llamada ‘Residencial Fefiñáns’, será ejecutada por Pronor y ha sido concebida para “ofrecer viviendas modernas, luminosas y eficientes, con una arquitectura contemporánea y distribuciones cuidadosamente diseñadas para proporcionar el máximo confort”, según destaca en su anuncio Decasa, que detalla que las viviendas “destacan por la calidad de sus acabados, su funcionalidad y su excelente eficiencia energética”.

Un paso para reactivar la construcción de edificios en Cambados en una zona de O Pombal en la que todavía quedan solares disponibles. No es, sin embargo la primera promoción puesta en marcha en el último año, también con la compra y reactivación de un edificio de A Cabana, en el entorno de la gasolinera Cepsa de la Avenida de Vilagarcía, en Corvillón. Pasos para animar un sector que se ha mantenido paralizado durante los últimos años en Cambados por diferentes cuestiones, pero que empieza a atraer el interés de promotores por las posibilidades de negocio en la villa del albariño, que adolece de falta de viviendas nuevas, debido a la escasez de oferta del mercado residencial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620