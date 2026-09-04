La construcción se reactiva en Cambados con un nuevo edificio de viviendas en O Pombal

La parcela donde se levantará el futuro residencial Mónica Ferreirós

La construcción se anima en Cambados con una promoción de un nuevo edificio residencial en la zona de O Pombal. Serán viviendas de entre una y tres habitaciones, que cuentan todavía con apartamentos a la venta desde 188.000 euros a los 287.000 euros, correspondiendo esta cifra a los áticos. Precios a los que habrá que sumar el IVA. Además, todos incluyen plaza de garaje y trastero, según señalan portales como Idealista o desde la inmobiliaria Decasa.

Infografía de cómo será el resultado Cedida

La promoción, llamada ‘Residencial Fefiñáns’, será ejecutada por Pronor y ha sido concebida para “ofrecer viviendas modernas, luminosas y eficientes, con una arquitectura contemporánea y distribuciones cuidadosamente diseñadas para proporcionar el máximo confort”, según destaca en su anuncio Decasa, que detalla que las viviendas “destacan por la calidad de sus acabados, su funcionalidad y su excelente eficiencia energética”.

Un paso para reactivar la construcción de edificios en Cambados en una zona de O Pombal en la que todavía quedan solares disponibles. No es, sin embargo la primera promoción puesta en marcha en el último año, también con la compra y reactivación de un edificio de A Cabana, en el entorno de la gasolinera Cepsa de la Avenida de Vilagarcía, en Corvillón. Pasos para animar un sector que se ha mantenido paralizado durante los últimos años en Cambados por diferentes cuestiones, pero que empieza a atraer el interés de promotores por las posibilidades de negocio en la villa del albariño, que adolece de falta de viviendas nuevas, debido a la escasez de oferta del mercado residencial.