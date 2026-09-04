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Cambados

Cambados lanzará una campaña para fomentar la recogida de excrementos caninos de la vía pública

A. Louro
04/09/2026 17:13
Una campaña anterior sobre la misma temática en Cambados
DA
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El Concello de Cambados pondrá en marcha una campaña de concienciación dirigida a los propietarios de perros, con el objetivo de recordar la obligación de recoger los excrementos de sus mascotas en la vía pública. Así, la administración local ha contrato a la empresa Celquisán Global SL, por un montante cercano a los 3.000 euros para lanzar esta iniciativa, que tratará de trasladar a los vecinos la importancia de la retirada de los excrementos caninos de las calles y que se comenzará a desarrollar a final de este mes de septiembre.

No es la primera campaña similar que aborda Cambados, que ya en 2022, por ejemplo, lenza “Pisala non trae sorte”, un lema con el que el Concello, en colaboración con el Refugio, trató de concienciar sobre la importancia de recoger estos excrementos, también con cartelería y reparto de folletos y bolsitas.

Cabe recordar que la no recogida de estos excrementos conlleva también importantes sanciones, así como quienes no eviten que sus mascotas miccionen en fachadas, mobiliario, urbano, etc. Cabe recordar que en el caso de los excrementos no se trata solamente de una cosa de limpieza, sino también de salud pública, al poder ser foco de enfermedades.

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