Cambados da un nuevo paso para contar con la parcela para la futura residencia, pero sin respuesta de la Xunta

El asilo de San Tomé cerró sus puertas en diciembre de 2024 Mónica Ferreirós

El cierre del antiguo asilo del Pazo de Montesacro hace dos años supuso en jarro de agua fría para Cambados, que se quedaba sin ninguna residencia tras la marcha de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Tras ello, el Concello emprendió una ofensiva para que el municipio recuperara un servicio fundamental, más ante el envejecimiento progresivo de la ciudadanía. Por ello, tras la compra del Pazo por la sociedad Iberus Capital Investment Group SL, el Concello le solicitó a la firma la dotación de una parcela que cumpla los requisitos necesarios para la futura construcción de una residencia, un mecanismo de compensación y a cambio de facilitar un cambio sobre el uso destinado al Pazo de Montesacro, que actualmente se destina a servicios sanitarios.

Así, tras una última reunión en los pasados meses con el Concello, se alcanzó un “acordo verbal” con la empresa, que estudiará ahora parcelas susceptibles para su compra y posterior cesión a la administración local, según explicó el alcalde, Samuel Lago. Cabe recordar que el gobierno tenía ya bajo el radar dos solares susceptibles para este proyecto e incluso valoraba realizar ya su compra ante la falta de respuesta de la Xunta. Así, trasladó a la firma la posibilidad de estas dos parcelas, aunque ahora la piedra está ya en el tejado del grupo del Pazo de Montesacro.

Demandas al gobierno gallego

En cualquier caso, el Concello da así un nuevo paso para poder contar con esta dotación asistencial. No obstante, el alcalde lamenta la falta de comunicación por parte de la Consellería de Política Social y de la Xunta de Galicia a sus numerosos intentos para tener una reunión, no solo para tener al fin el compromiso para la futura construcción de una residencia pública en caso de contar con la parcela, sino también para “plantexarlles as distintas opcións das que dispoñíamos, para coñecer que tipo de parcela é a máis adecuada”, pero “non atopamos colaboración de ningún tipo”, critica Lago.

Es un movimiento —el de la compra de una parcela para la posterior puesta a disposición de la Xunta— que están realizando también otros concellos, como el caso de Vilagarcía, que dio luz verde a la contratación de un préstamo a largo plazo que incluye 1,2 millones para la compra de un solar que cumpla las condiciones para acoger un futuro asilo residencial para personas mayores.

Cabe recordar que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció también el pasado año su intención de crear 24 nuevas residencias en ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes. Cambados se postuló a ello enviando una misiva a la Xunta de Galicia que nunca fue respondida. Una de estas nuevas construcciones, sin embargo, sí se ha confirmado que será en Moraña, según avanzó el propio Concello, a través de su alcalde, Sito Gómez. Además, Valga hizo público también la construcción de un asilo para mayores en A Gándara con un total de 150 plazas con participación pública-privada.