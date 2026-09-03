La vendimia llega al ecuador en su semana grande tras superar los 23 millones de kilos recogidos

Trabajos de vendimia en una explotación de O Salnés Mónica Ferreirós

La vendimia en la Denominación de Origen Rías Baixas está en la semana más potente de trabajo y, a día de hoy, ya se habían recolectado 22.732.932 kilos de uva, según datos facilitados por el Consello Regulador, sin contar los extraídos a lo largo de la jornada. Todavía quedan un par de semanas para que concluya la cosecha —también en las variedades tintas y otros trabajos específicos— y el mal tiempo de la pasada semana ralentizó su desempeño, pero todo apunta a que la campaña rondará la previsión de los 49,9 millones de kilos que había puesto sobre la mesa el Consello Regulador y que la convertiría en la más abundante de la historia.

Así, las buenas condiciones meteorológicas reinantes en esta semana dejaron atrás las lluvias de la anterior y permitieron a las bodegas y pequeños viticultores trabajar a pleno rendimiento en sus explotaciones. Y es que se puede decir, tras el comienzo más tempranero de la historia de la DO, que el conjunto de las bodegas están inmersas en las labores de recogida de la uva. También en aquellas que habían decidido posponer su inicio para que esas últimas lluvias del pasado mes de agosto pusieran a punto el fruto en su recta final del ciclo de maduración, en el que se observaba en algunas ocasiones cierto estrés hídrico.

Así, bendecidas por estas últimas aguas, bodegas como Condes de Albarei comenzaron el pasado fin de semana la cosecha. También en su finca en Pazo Baión, desde donde trabajan esta semana los temporeros; sumándose así a otra de las grandes cooperativas arousanas, Martín Códax, que puso el inicio en la segunda quincena de agosto.

Los técnicos en viticultura coinciden al apuntar un buen estado sanitario de la uva. También en cuanto a la calidad, ya que los primeros datos apuntan a una buena maduración y una acidez equilibrada. No ha sido una cosecha quizás tan abundante, ya que el rendimiento por hectáreas se ha visto mermado con respecto a la anterior campaña —a tenor de estos primeros datos— pero con la incorporación de nuevos predios, se prevé igualmente buena en lo tocante a la cantidad, que de hecho puede volver a batir el récord logrado, precisamente, el pasado año.