La Real Conservera Española recibe el sello ‘Artesanía Alimentaria’ por su buen hacer tradicional

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el acto de entrega Gonzalo Salgado

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó las instalaciones de la Real Conservera Española, donde hizo entrega a la compañía del diploma que la distingue como ‘Artesanía Alimentaria’ para el grupo de productos de conservas del mar.

Villaverde destacó que la empresa cuenta con un “saber facer transmitido ao longo de xeracións que permite transformar os produtos do mar e incrementar o seu valor. Precisamente, las conservas artesanas de pescados y mariscos cuentan desde 2025 con unos requisitos específicos para poder ser reconocidas como tales. Entre otras condiciones, la norma regula las materias primas y los procesos de elaboración, limita la mecanización a determinadas fases en las que se requiere la intervención expresa de la persona artesana y vincula el volumen máximo de producción a la condición de microempresa. Además, cuando exista una DOP o IXP para la materia prima base empleada, esta deberá estar certificada bajo la correspondiente figura de protección.

La conselleira puso así en valor a ‘Artesanía Alimentaria’ como figura de calidad diferenciada, que permite conservar el “saber facer tradicional”, diferenciar las producciones gallegas en el mercado e incrementar su valor añadido.