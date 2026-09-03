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Cambados

La Praza de Fefiñáns recibirá a medio centenar de Porsche este sábado

A. Louro
03/09/2026 16:29
Algunos de los vehículos expuestos
Coches Ferrari aparcados en la Praza de Fefiñáns
Mónica Ferreirós
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Cambados volverá a recibir un nuevo encuentro de coches de alta gama, gracias a una ruta organizada por GruPorsche Galicia. Así, la Praza de Fefiñáns será el punto de llegada de un itinerario en el que participarán, aproximadamente 75 personas, que llegarán al municipio en unos 45 turismos ya confirmados, que estacionarán en la emblemática plaza, desde las 13 hasta, como mínimo, las 14:30 horas.

Allí el público podrá observar y fotografiar diferentes modelos de esta marca de coches de alta gama, desde el 911 más moderno y radical hasta su antecesor de los años setenta. Fefiñáns suma así un nuevo encuentro de vehículos de alta gama, tras recibir este año sendas rutas de marcas de lujo como Ferrari o Audi, que despertaron expectación entre visitantes y vecinos.

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