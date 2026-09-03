Cambados destina 3.430 euros a reponer más de 80 luminarias a lo largo de la Avenida de Castrelo

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados ha contrato la reposición de 81 luminarias led a lo largo de la carretera PO-550, la Avenida do Castrelo, por un montante de 3.430 euros. Los trabajos los ejecutará la empresa Tecnogall SL, que tiene un mes de plazo. Con ello, se da respuesta a una demanda recurrente, ya que las actuales se habían fundido por el mal tiempo.

Cabe recordar que el Concello ya licitó la renovación de un total de 84 luminarias en el entorno de esta misma carretera —donde las farolas actuales, de tecnología de descarga, están deterioradas— a través de un contrato de renovación y dotación de nuevo mobiliario urbano, financiado a través del Plan +Provincia, que incluía también nuevas papeleras, bancos y marquesinas en otros puntos de la villa.