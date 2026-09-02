El tripartito llevará a Pleno extraordinario una nueva propuesta para los festivos de Cambados

La Corporación reunida en una sesión anterior Gonzalo Salgado

La elección de los dos festivos locales para 2026 en Cambados, todavía sigue siendo una incógnita, pero ya hay fecha probable para su aprobación. El objetivo del gobierno local pasa por convocar un Pleno extraordinaria para el próximo 14 —cabe recordar que el plazo para su ratifación concluye el 15 de septiembre— en el que poder llevar su propuesta.

Arrecia la polémica por los festivos entre PP, que pide “respeto” a la religión, y Somos, que exige coherencia Más información

Será una diferente a la presentada en el Pleno celebrado en agosto, en el que el ejecutivo propuso el 8 de febrero y el 29 de marzo como festividades coincidiendo con el lunes de carnaval y el lunes de Pascua, debido a que los habituales, Santa Mariña y San Benito, en 2026 cuadran en domingo. Así lo señaló el teniente de alcalde, Tino Cordal, que no avanzó todavía la propuesta final que prevé elevar a Pleno.

El debate se aplazará entonces hasta la comisión informativa, después de que las reuniones previas entre oposición y gobierno —ahora en minoría tras el ceso del exsocio de Pode, José Ramón Abal—, según reconoció Cordal, aunque “na anterior vez abstivéronse e logo sorprenderon no Pleno co seu posicionamento”, añadió.

Una cuestión, la de aprobar los festivos locales, que no suele dilatarse más de unos minutos en la mayoría de concellos, pero en el de Cambados se ha convertido en un auténtico culebrón. “A elección dos festivos nunca foi proposta de debate en ningún mandato anterior”, afeó el teniente de alcalde a la oposición, a la que volvió a recalcar que “o máis democrático” sería que el gobierno escogiera una fecha y la oposición otra.

El tripartito ya sufre su minoría tras el desacuerdo por los festivos locales Más información

Una primera consecuencia de la minoría que el actual tripartito —PSOE, Somos y BNG— tiene en la Corporación tras el cese de su exsocio de Pode. Una situación que dificultará el trabajo del gobierno local hasta las elecciones municipales de mayo.