El BNG pide a la Xunta que garantice la recogida de uva y que implante un precio que cubra la producción

La portavoz nacionalista, Ana Pontón, comprobó los trabajos de vendimia en Pazo Baión Gonzalo Salgado

La portavoz del BNG, Ana Pontón, visitó esta mañana la cooperativa Condes de Albarei, donde reclamó a la Xunta una planificación estructural que aseguro el futuro del sector. Entre las medidas a acometer, la nacionalista instó al gobierno gallego a garantizar “que ningún produtor vai quedar sen que se lle recolle a súa uva”, luego de indicar que “as adegas e as cooperativas están demostrando que é posible facelo”.

“Hai problemas estruturais que é necesario que se aborden desde o ámbito institucional”. En esta línea, Pontón recordó la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Lei de Cadea Alimentaria, para lo que reclamó a la Xunta que realice un estudio que permita calcular cual es el coste de producción de uva en la Denominación de Orixe Rías Baixas, con el objetivo de garantizar que no se paga por debajo de este precio por kilo.

Asimismo, la portavoz nacionalista propuso también recuperar la Mesa do Viño como “espazo de participación de todo o sector para poñer en marcha unha planificación estratéxica da viticultura galega”. Además, apostó por recuperar los contratos homologados plurianuales, lo que permitiría “dar estabilidade ao sector e aos pequenos produtores”.

Debate del modelo productivo

Pontón comprobó así desde Pazo Baión los trabajos de una vendimia que esta semana avanza ya en lo grueso de la campaña, junto a la presidenta de la cooperativa cambadesa, María Dolores Calvo. Un sector, subrayó la nacionalista, que facturó más de 200 millones anuales solo en la DO Rías Baixas, que representa el 65% del total, pero que desde el año 2009 perdió unos 5.000 viticultores y 2.000 hectáreas productivas a nivel gallego.

Por ello, Pontón indicó la necesidad de abordar cuál es el modelo productivo de futuro: “Se realmente queremos un modelo produtivo vitivinícola baseado nas cooperativas, que manteña a todas as familias que foron vivindo da viticultura e que aposte por caldos de calidade moi vinculados ao territorio ou se a aposta de futuro vai ser a de que grandes empresas que queren en moitos casos especular con os nosos dereitos de plantación, o que fagan é precisamente acaparar cada vez máis espazo”,

En esta línea, la nacionalista señaló a Condes de Albarei como una “cooperativa emblemática” y la delicitó por conseguir el Ouro en el Concurso de la LXXIV Festa do Albariño de Cambados, lo que demostra un “bo facer” y que “non é algo individual, senón o resultado do esforzo de centos de personas que traballan nesta cooperativa”.

Cabe señalar que la vendimia, que ya afronta también Condes de Albarei desde el pasado fin de semana, encara su semana grande tras el comienzo más tempranero de la historia de la DO, aunque se vio parcialmente frenado por las lluvias. Las previsiones apuntan a una cosecha histórica, que podría acercarse a los cincuenta millones de kilos de la uva, pese a una reducción en los rendimientos por hectárea, que se verá suplido por un aumento en las parcelas para el cultivo.