Ecologistas presentan alegaciones al decreto sobre las zonas vulnerables a nitratos

Charla ofrecida por UUAA en Cambados sobre las zonas vulnerables en Cambados, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural presentaron alegaciones al anteproyecto del decreto por el que se determinan las actuaciones dirigidas a reducir y evitar la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Galicia. “Lonxe de intentar reducir e evitar a contaminación por nitratos de fontes agrarias, a Xunta de Galicia enrócase no negacionismo do problema e nunha falsa carencia de estudos que acrediten a orixe agraria da contaminación”.

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Cabe recordar que la Xunta todavía no ha declarado las zonas vulnerables, aunque ha hecho pública una primer propuesta que incluiría los concellos de Cambados, Vilanova, Ribadumia y Meis. Sin embargo, no lo hará hasta comprobar su origen agrario, cuyos estudios está realizando actualmente el Ministerio de Transición Ecológica, tras considerar el gobierno gallego que los mapas de contaminación publicados en 2022 por este departamento estatal no eran concluyentes.

Una situación que, para los ecologistas solo atrasa “de xeito irresponsable a toma de decisión e a adopción de medidas correctoras” con las aguas contaminadas, reduciendo la carga ganadera o agrícola en aquellos concellos afectados.