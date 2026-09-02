Cambados será uno de los puntos de partida de la ruta motera solidaria de la Guardia Civil
Un centenar de motoristas se reunirán en Cambados el próximo sábado 12 de septiembre a través de la primera edición de la Ruta Motera Solidaria de la Guardia Civil de Pontevedra, que recaudará fondos en favor de la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la provincia de Pontevedra (Afapo).
El pistoletazo de salida dará comienzo a partir de las nueve de la mañana desde la villa del albariño, pero también de forma simultánea desde Tui, O Porriño, Poio y Lalín, estando cada ruta limitada al centenar de motocicletas. Todos estos itinerarios confluirán en un mismo destino: el Parque da Seca, en Poio, donde está previsto que las cinco rutas lleguen de forma simultánea entre las 12:30 y las 13 horas.
Cada participante aportará con su inscripción 12 euros y todo lo recaudado irá destinado a Afapo. La iniciativa también contempla la posibilidad de colaborar sin necesidad de participar mediante el ‘dorsal 0’. De esta manera, las personas que no puedan o no quieran subirse a la moto podrán aportar 5 euros y sumarse a esta causa.
Asimismo, en su meta en A Seca, en Poio, también se organizará una exposición de medios de la Guardia Civil, con vehículos, motocicletas y otros medios, así como de espacios informativos del Instituto Armado y de la asociación benéfica que se beneficiará de la actividad solidaria. Posteriormente se instalará un espacio gastronómico con música para amenizar una jornada que trata de unir esfuerzos por una buena causa.