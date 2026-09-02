Cambados será uno de los puntos de partida de la ruta motera solidaria de la Guardia Civil

Imagen de archivo de una concentración motera en O Salnés Mónica Ferreirós

Un centenar de motoristas se reunirán en Cambados el próximo sábado 12 de septiembre a través de la primera edición de la Ruta Motera Solidaria de la Guardia Civil de Pontevedra, que recaudará fondos en favor de la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la provincia de Pontevedra (Afapo).

El pistoletazo de salida dará comienzo a partir de las nueve de la mañana desde la villa del albariño, pero también de forma simultánea desde Tui, O Porriño, Poio y Lalín, estando cada ruta limitada al centenar de motocicletas. Todos estos itinerarios confluirán en un mismo destino: el Parque da Seca, en Poio, donde está previsto que las cinco rutas lleguen de forma simultánea entre las 12:30 y las 13 horas.

Cada participante aportará con su inscripción 12 euros y todo lo recaudado irá destinado a Afapo. La iniciativa también contempla la posibilidad de colaborar sin necesidad de participar mediante el ‘dorsal 0’. De esta manera, las personas que no puedan o no quieran subirse a la moto podrán aportar 5 euros y sumarse a esta causa.

Asimismo, en su meta en A Seca, en Poio, también se organizará una exposición de medios de la Guardia Civil, con vehículos, motocicletas y otros medios, así como de espacios informativos del Instituto Armado y de la asociación benéfica que se beneficiará de la actividad solidaria. Posteriormente se instalará un espacio gastronómico con música para amenizar una jornada que trata de unir esfuerzos por una buena causa.