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Cambados

La Ruta do Viño Rías Baixas lanza dos catas guiadas con maridaje durante la vendimia

A. Louro
01/09/2026 16:15
Trabajos de cosecha en una explotación saliniense
Trabajos de cosecha en una explotación saliniense
Mónica Ferreirós
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La Ruta do Viño Rías Baixas organiza “Catas con la Ruta”, una experiencia única para acercarse al mundo del vino en plena época de vendimia. Esta iniciativa tendrá lugar el sábado 12 y el domingo 18 de septiembre, a las 20 horas, en el Pazo de Mugartegui (Pontevedra). Las entradas ya están a disposición del público en la web de la ruta a 12 euros.

Las dos catas estarán dirigidas por el sumiller Nacho Costoya, que invitará a los presentes a descubrir cuatro vinos de la DO, conocer sus particularidades y disfrutar de una cata guiada en la que conocerán todo el proceso de elaboración de estos vinos, desde la recogida de la uva en el viñedo hasta las particularidades de cada una de las subzona.

Como es ya tradicional, la experiencia incluirá también un maridaje de estos vinos atlánticos con conservas de pescados y mariscos de Anfaco-Cytma, que pondrán en valor el potencial de sus productos y su perfecta armonía con los vinos de la DO. En la actualidad esta ruta enoturística cuenta con casi un centenar de socios que ofrecen planes de turismo que combinan la cultura del vino con paisajes, deportes, actividades marítimas, museos, alojamientos y restaurantes de primer nivel.

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