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Cambados

Cambados notificará a la Iglesia de su negativa a comprar su parte del Auditorio por 45.000 euros

El Concello sigue a la espera de una respuesta para sus pretensiones sobre el cementerio de Santa Mariña

A. Louro
01/09/2026 21:45
Liso González BNG Cambados
Liso González, edil de Patrimonio de Cambados
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El Concello de Cambados emprendió ya el pasado año contactos con el Arzobispado de Santiago para lograr dos importantes demandas: la cesión de la titularidad del cementerio de Santa Mariña y la parte que le corresponde del edificio de A Xuventude, donde se encuentra el Auditorio y la escuela de música y conservatorio.

Sobre la primera de las peticiones, el Concello no ha obtenido respuesta alguna todavía sobre la titularidad del cementerio, pero sí sobre la del Auditorio. La Iglesia se negó así a su cesión, a la que puso precio: 45.000 euros. Un importe que el Concello no está dispuesto a pagar, según avanzó el edil de Patrimonio, Liso González, que adelantó que la administración está preparando una respuesta formal a la oferta del Arzobispado, rechazando la misma: “Non se dan as circunstancias nin actuais nin históricas” para aceptar este desembolso por el 18% que posee la Iglesia. Cabe recordar que el edificio fue producto de un fue producto de un convenio urbanístico entre ambas partes, que todavía comparten su propiedad.

El nacionalista reconoció la buena sintonía que había advertido en la reunión previa, pero lamentó que esta respuesta llegase por carta y sin incluir nada, al menos de momento, sobre el cementerio.

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