Cambados celebra el sábado su VI Festival de batucada con cinco formaciones y el popular sambódromo

Una edición anterior del evento

La localidad de Cambados acogerá este fin de semana la que será sexta edición de ‘O Xacobeo Percute’, el festival de batucada que se impulsa en el municipio desde hace ya más de un lustro. Será este sábado, 5 de septiembre, pero con un cambio significativo en lo tocante a la ubicación.

La habitual, en Torrado, no será posible por estar actualmente en obras la zona, de modo que el concejal responsable del área de Cultura, Ensino e Patrimonio, Liso González, explica que se apostará por trasladar la actividad al céntrico paseo de A Calzada. En caso de que llueva y el evento no pueda desarrollarse al aire libre, se moverá a cubierto, al salón de congresos y exposiciones José Peña.

Taller de batuca

La relación de actividades se hará entre las 15 y las 22 horas. Habrá un taller de batucada con Gabriel Macedo, de Salvador de Bahía y miembro de Olodum do Coio, la agrupación local de batuca. Para esta actividad será necesaria la inscripción previa, hasta el día 4, con aportación en promoción de quince euros. Las inscripciones y la solicitud de información puede realizarse en las redes sociales @oxacobeopercute, tanto en Instagram como en Facebook.

Actuaciones

Los conciertos traerán un total de cinco formaciones participantes, como son Levada Arriana, Meigallo, Axe Bahía, PerQtores y los citados cambadeses de Olodum do Coio.

No faltará el popular sambódromo ni la “cea batukeira” para todas las personas participantes.

La cita está organizada por la Asociación Galega de Percutas Omar, con la colaboración del Concello de Cambados y la Diputación de Pontevedra.

El concejal Liso González, que presentó hoy la actividad, destacó que se trata de un festival “diferenciador da programación cultural de Cambados, da comarca e máis alá”, siendo “un dos poucos festivais de percuta que hai”. Por eso, aseguró estar “encantados de poder recibilos”. Afirmó que esta nueva edición es una muestra más del “compromiso” para dar continuación a la cita.

“Esperamos que sexa do agrado da xente, é unha actividad moi vistosa, sobre todo o sandódromo”.

Por todo ello, animó tanto a los vecinos de la localidad cambadesa como a los turistas y visitantes que todavía permanecen en estas fechas en el municipio y comarca a acercarse a A Calzada para poder disfrutar de esta serie de espectáculos y de uno de los pocos festivales de su clase que existen a día de hoy en toda Galicia.