La vendimia rebasa los cinco millones de kilos pese a la lluvia e iniciará el grueso a partir de la próxima semana

Trabajos de cosecha en una explotación saliniense Mónica Ferreirós

Las lluvias de esta semana han conseguido ralentizar el inicio de la vendimia más tempranera de la historia de la Denominación de Orixe Rías Baixas, pero no la han frenado y ha conseguido superar ya los cinco millones de kilos, que se registraron el pasado jueves tras comenzar los primeros trabajos a inicio de la segunda quincena de agosto, según los datos del Consello Regulador.

De hecho, algunas pequeñas bodegas ya han rematado con los trabajos de recolección, aunque lo cierto es que el grueso de la campaña comenzará la próxima semana, una vez que la previsión de lluvias se disipará, lo que multiplicará los trabajos. Por ejemplo, en una de las grandes cooperativas arousanas que comenzó la actividad la semana pasada, Martín Códax, que se vio obligada a paralizar parte de los trabajos por las condiciones adversas de la meteorología. Pero también servirá para otras bodegas estaban todavía pendientes de concretar el arranque de los trabajos de recogida, como es el caso de Condes de Albarei, que espera iniciar la cosecha en sus explotaciones este mismo fin de semana.

Así lo apunta el responsable de Viticultrura de la firma, Alberto Barral, que indica que la cooperativa cambadesa tiene ya todo preparado para dar comienzo a la cosecha una vez que las condiciones del tiempo lo permitan. En el caso de esta bodega, se decidió así por aplazar hasta final de mes el inicio de la vendimia —en fechas más habituales históricamente— al detectar cierto estrés hídrico en las uvas. Por eso, la llegada de lluvia en esta recta final del ciclo de maduración podría propiciar unas excelentes condiciones para terminar de poner a punto el fruto.

La decisión mayoritaria del sector, no obstante, pasó por adelantar el ejercicio, especialmente en las subzonas más al sur de la denominación de origen, en concreto en las variedades de uva blancas, especialmente la Albariño, cuyo ciclo vegetativo es más corto y su maduración más temprana. Esta evolución responde al incremento de las temperaturas y la aceleración del ciclo de la vid, cada vez más temprano. De hecho, en la última década se ha detectado que la recogida de la uva se adelantó prácticamente un mes: de finales de septiembre a finales de agosto. Siendo este año el ejemplo más clarificador de ello.

Calidad y cantidad

En cuanto a la calidad, los primeros datos apuntan a una buena maduración y una acidez equilibrada, además de un estado sanitario excelente. Irá acompañada también por una buena cantidad, ya que aunque no ha sido una cosecha quizás tan abundante, con la incorporación de nuevos predios se prevé igualmente buena en lo tocante a la cantidad.

De hecho, el informe de valoración de la vendimia estima que el presente ejercicio se colocaría alrededor de los cincuenta millones de kilos, lo que la situaría como la más abundante de la historia de la DO Rías Baixas, principalmente por el aumento de más parcelas para el cultivo, pese a una reducción esperada en los rendimientos. En la actualidad, este Consello Regulador cuenta con 174 bodegas inscritas. La superficie de la DO abarca 5.027,64 hectáreas, repartidas entre 24.813 parcelas en las que trabajan 4.886 viticultores.