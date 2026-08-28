El enólogo Raúl Pérez extraerá de la Ría de Arousa el primer albariño con quince años de crianza sumergida

La aventura para extraer del mar el vino de crianza bajo una batea de la Ría Cedida

El enólogo Raúl Pérez extraerá el próximo 9 de septiembre al primer albariño con quince años de crianza sumergida en la Ría de Arousa. Lo hará acompañado por expertos del Reino Unido y España en una expedición en velero y barco grúa hacia las bateas, de cuyas profundidas rescarán una de las botellas de albariño Sketch, sumergidas allá por 2010. Una vez descorchado, su vino se acompaña de las chuletas a la parrilla del buey gallego más caro del año, asadas a bordo por el chef Estrella Michelín Ugo Chan. “Las chuletas son de un ejemplar vendido esta primavera por más de 14.000 euros, con 90 días de maduración”, explica Xosé Portas, gerente de la distribuidora cárnica Discarlux, Premio de Gastronomía de Galicia.

Raúl Pérez, Ugo Chan y Xosé Portas se rodearán en esta actividad de otras voces autorizadas del vino y la carne en Europa. Entre ellos el influencer Toby Inskip (Eating with Todd), con 2,5 millones de seguidores en Instagram; el presentador Carlos Latre; o Rodrí Méndez, de Forjas del Salnés, uno de los bodegueros más emergentes de Galicia en la actualidad.