Cambados Zona Centro celebrará la vuelta al cole con el sorteo de 600 euros en vales y una gran fiesta infantil

Presentación de la campaña Mónica Ferreirós

La asociación de comerciantes de Cambados, Zona Centro, presentó la segunda edición de su campaña promocional para la “Volta ao Cole”, que volverá a contar con el sorteo de 600 euros en vales de compra y añadirá este año una fiesta infantil, que tendrá lugar el próximo domingo 13 de septiembre, a las 17 horas, en la Praza do Concello, para celebrar la vuelta al colegio de los más pequeños, que sucederá esa misma semana.

En cuanto a la campaña comercial, se prolongará el próximo martes 1 de septiembre al día 19, entre los clientes de los comercios adheridos, que deberán de registrar las compras realizadas durante estas fechas en la web de Cambados Zona Centro para participar. En total, se sortearán seis vales de cien euros cada uno para realizar compras en los establecimientos asociados.

La iniciativa se presentó esta mañana en la Casa Consistorial, en un acto con presencia del concejal de Comercio, Tino Cordal y la directiva de la asociación María Piñeiro. Durante el mismo, Cordal quiso reconocer el papel de la asociación para dinamizar el comercio local y reafirmó el apoyo y respaldo económico del Concello para estas actividades.