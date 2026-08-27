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Cambados

Servicios Sociales forma sobre acogimiento familiar

Colabora con una entidad autonómica para dar a conocer esa forma de protección a la infancia

B. Y. O Salnés
27/08/2026 19:26
Un momento de la jornada desarrollada esta semana
Un momento de la jornada desarrollada esta semana
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El Concello de Cambados ofreció esta semana una formación especializada con el objetivo de “reforzar” el “compromiso co acollemento familiar”. Así, Acougo (Asociación Galega de Familias de Acollida) y la Concellería de Servizos Sociais promovieron una jornada que permitió profundizar en el sistema de protección a la infancia, en las necesidades de los niños y en el papel esencial de los servicios de proximidad en la información, orientación y acompañamiento a las familias.

El acogimiento familiar permite que estos niños y adolescentes crezcan en un ambiente familiar seguro, estable y afectivo, respetando su historia, identidad y vínculos, valoran desde el departamento municipal cambadés.

Ambas entidades avanzan que organizarán próximamente “unha charla informativa aberta á cidadanía” en la que se explicará “en que consiste o acollemento familiar, quen pode acoller e como iniciar o proceso”.

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