Servicios Sociales forma sobre acogimiento familiar

Un momento de la jornada desarrollada esta semana | cedida

El Concello de Cambados ofreció esta semana una formación especializada con el objetivo de “reforzar” el “compromiso co acollemento familiar”. Así, Acougo (Asociación Galega de Familias de Acollida) y la Concellería de Servizos Sociais promovieron una jornada que permitió profundizar en el sistema de protección a la infancia, en las necesidades de los niños y en el papel esencial de los servicios de proximidad en la información, orientación y acompañamiento a las familias.

El acogimiento familiar permite que estos niños y adolescentes crezcan en un ambiente familiar seguro, estable y afectivo, respetando su historia, identidad y vínculos, valoran desde el departamento municipal cambadés.

Ambas entidades avanzan que organizarán próximamente “unha charla informativa aberta á cidadanía” en la que se explicará “en que consiste o acollemento familiar, quen pode acoller e como iniciar o proceso”.