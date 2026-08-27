Martín Códax pone en marcha una nueva experiencia enoturística en esta vendimia

Labores de recogida de uva en fincas de esta firma | Mónica Ferreirós

Bodegas Martín Códax presentó hoy el programa ‘Vendima Atlántica’, la primera experiencia de Martín Códax Vineyard Club, un “nuevo concepto creado para acercar el mundo del vino al visitante a través de propuestas que le permiten vivir en primera persona todo lo que sucede alrededor del viñedo de investigación de Pé Redondo”.

El proyecto “nace con la vocación de ir más allá de la visita convencional y convertir cada encuentro en una ocasión en la que el visitante no solo observa, sino que participa, descubre y disfruta. Una propuesta que conecta viñedo, vino, gastronomía y territorio”.

Se trata de un evento que tendrá lugar el 4 de septiembre y que permitirá a un grupo reducido de participantes formar parte de la vendimia.

La experiencia comenzará a las 18:30 horas, con la llegada de los participantes al viñedo y el inicio de la visita, para ver los trabajos de vendimia. “Para meterse de lleno en la experiencia, cada participante recibirá al llegar su pack de vendimia, con todo lo necesario para ponerse manos a la obra y participar después en la recogida de la uva”, explican.

La jornada continuará en el Vineyard Club con una propuesta gastronómica que incluirá una barbacoa en formato self-service y una selección de cuatro vinos. La música también será parte de la experiencia, con una sesión de DJ en vinilo como hilo conductor que prolongará la jornada hasta las 21:30 horas para ver el atardecer.

A partir de esta primera experiencia, Martín Códax Vineyard Club ampliará progresivamente su propuesta enoturística, con una programación que en septiembre vinculada a la vendimia y que, posteriormente, dará paso a nuevos ciclos y experiencias.