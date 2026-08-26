La reparación del muro de la unitaria de O Sineiro, pendiente de una evaluación profunda por una empresa especializada

El Concello apuntaló el muro de contención Cedida

El Concello de Cambados se decidió por apuntalar el muro de cierre de la antigua unitaria de O Sineiro tras recibir este mes de agosto la denuncia de la asociación O Batuqueiro de Vilariño por el riesgo de derrumbe que presentaba la estructura. El alcalde, Samuel Lago, indica que desde el ejecutivo ya se han puesto en contacto con una empresa para ver que pasos es necesario dar para su arreglo.

Una reparación que parece que puede ser más compleja de lo previsto inicialmente, según señala el regidor, ya que el muro cuenta con casi dos metros que son de contención, lo que amenaza además el colapso de la estructura. Esta circunstancia implicará “excavar por dentro, drenaxes, facer un muro con cargas moito máis elevadas cas que estaba deseñada esta...”. Por ello, el Concello contactará con una empresa especializada para abordar esta reparación y construcción de un nuevo muro.

Asimismo, el ejecutivo y la asociación trataron también en una reunión previa el proyecto para cubrir la pista polideportiva de Quintáns, para protegerlo de las inclemencias del tiempo, potenciando así su uso. Optando así por limitar la cubierta a la pista y no al resto del campo de fiesta, que acoge en las celebraciones importantes camiones de las orquestas, por ejemplo.