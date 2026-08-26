Cambados licitará antes de fin de año el millonario contrato del SAF

Samuel Lago, alcalde de Cambados, en un Pleno Gonzalo Salgado

El contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Cambados lleva ya seis años caducado y su precio no ha hecho más que crecer en los últimos años, ahogando las arcas municipales. La licitación de un nuevo contrato que actualice las condiciones de la prestación de este servicio —cuyo último contrato fue aprobado en el año 2015 por un plazo de cuatro años y sus respectivas prórrogas, ya caducadas— es, de hecho, una prioridad, según explica el alcalde, Samuel Lago. “Será a primeira licitación que temos que sacar adiante” en los próximos meses, señala el regidor cambadés, que ya cuenta con el estudio actualizado y una partida reservada en el Presupuesto de 2026 de 1.065.000 euros.

Por cuantía, se trata del mayor contrato de la administración local y su actualización supondrá un importante peso en los gastos, ya previstos en el Presupuesto. Según el estudio realizado sobre el servicio —que ya ha sido actualizado— el precio por hora se situaría 23,76 euros, de los que la Consellería de Política Social financiaría 16 euros —con el compromiso de elevarlo hasta los 18 en 2028—. Unas cifras que consideran insuficientes desde el Concello, que ya ha exigido en numerosas ocasiones a través del Pleno tanto a la Xunta como al Estado que aumenten su financiación para un servicio impropio, para el que el Concello está asumiendo actualmente alrededor de un 40% de su coste. Cabe recordar que según la Ley de Dependencia, el Estado y las comunidades autónomas deben financiar el SAF en un 50% cada uno. Condición que no se da en ninguna de las partes, según denunció en varias ocasiones el alcalde.

Envejecimiento de la población

Lo cierto es que el servicio de ayuda a domicilio se ha vuelto una prestación fundamental como consecuencia del envejecimiento de la población, que provoca que cada vez haya más usuarios y con más horas, lo que encarece el precio de servicio. En el caso concreto de Cambados, por ejemplo, se ha visto obligado en los últimos años a actualizar los precios del SAF, cuyo contrato lleva tiempo vencido. La última actualización se fijó en 22 euros por hora, que subirán ahora a casi 24.