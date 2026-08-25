Cambados estrena la plataforma elevada en el mirador de A Seca y prevé replicar el proyecto en Refoxos

Estructura instalada en el mirador de A Seca Mónica Ferreirós

El mirador de A Seca, en Corvillón, cuenta ya con la plataforma de madera elevada, con una altura de unos tres metros, con la que se pretende tener mejores vistas a la ensenada. Una estructura todavía sin inaugurar, pero cuya obra ha llegado ya a su fin con el objetivo de seguir potenciando los espacios naturales y miradores con los que cuenta actualmente el Concello, que prevé ahora trasladar esta misma idea al mirador de Refoxos, también en la parroquia de Corvillón.

Según explica el alcalde, Samuel Lago, el objetivo pasa por poder salvar la vegetación existente en la zona y mejorar la visión desde este mirador. Para ello, la plataforma, que será igualmente de madera, se elevará más de dos metros de altura con respecto a la cota inicial, creando un punto ideal para poder observar el paisaje, así como la flora y la fauna de esta zona del municipio, potenciando así la red de miradores del Concello en una apuesta decidida también por el turismo de naturaleza, “moi respectuoso co medio natural e que non soe ser masivo”, por lo que es un perfil objetivo para el gobierno, ya que también se produce más allá de la temporada alta exclusivamente, buscando así la siempre ambiciosa desestacionalización del turismo en la comarca saliniense.

Por ello, el ejecutivo trabaja ya en la creación de una guía ornitológica, con la que prevé incluir los espacios de observación y las aves que se pueden ver desde cada punto habilitado en el concello. La idea es que esta guía pueda estar ya disponible a partir de este mismo otoño.

En cuanto a la construcción de la plataforma elevada en el mirador de Refoxos, el proyecto asciende a una inversión de 18.029 euros, de los que el Concello solo aportará el 35% de los fondos, aproximadamente, tras conseguir una ayuda de 11.682,79 euros por parte de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a través de fondos europeos. Cabe recordar que en el caso del mirador de A Seca, también contó con una ayuda similar del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia. Así, “a través de diferentes liñas de financiamento para ofrecer unha red de miradoiros que potencie os espazos naturais cos que conta Cambados”, señala el alcalde, Samuel Lago.

Una extensa red natural

Según explica el alcalde, Samuel Lago, el objetivo pasa por poder salvar la vegetación existente en la zona y mejorar la visión desde este mirador. Para ello, la plataforma, que será igualmente de madera, se elevará más de dos metros de altura con respecto a la cota inicial, creando un punto ideal para poder observar el paisaje, así como la flora y la fauna de esta zona del municipio, potenciando así la red de miradores del Concello en una apuesta decidida también por el turismo de naturaleza, “moi respectuoso co medio natural e que non soe ser masivo”, por lo que es un perfil objetivo para el gobierno, ya que también se produce más allá de la temporada alta exclusivamente, buscando así la siempre ambiciosa desestacionalización del turismo en la comarca saliniense.