Apatrigal y vecinos de San Tomé denuncian incivismo de turistas al escalar la Torre de San Sadurniño

Turistas escalando la Torre de San Sadurniño David Carballal (Apatrigal)

La Torre de San Sadurniño es un símbolo del barrio de San Tomé, pero también de Cambados. Es una de las postales más típicas de la villa y son miles los turistas que cada año, y especialmente en verano, consiguen su instantánea con la emblemática construcción. Sin embargo, su popularidad representa también un peligro para su conservación debido a los actos de incivismo que viene siendo objeto por parte de algunos de los que la visitan.

Así, con el objetivo de tener las mejores vistas y fotos, hay quienes no dudan en escalar la histórica torre, construida entre 1490 y 1529 según las últimas investigaciones en un islote que pudo estar habitado desde la época castrexa, siendo así parte de la historia más importante de Cambados.

Es una circunstancia que ha sido denunciada en multitud de ocasiones por la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), que hoy mismo volvió a poner el grito al cielo en sus redes sociales para alertar del atentado que suponen estas prácticas: “Escalar polas súas pedras para conseguir unha foto perfecta non só pon en risco ás persoas, senón tamén un patrimonio que pertence a todos”. Sin embargo, la asociación no es la única que denuncia esta circunstancia, sino que los mismos vecinos han compartido en grupos de Facebook la realidad a la que se somete la Torre: “Converteuse en costume subir a ela para sacar unha foto, e canto máis arriba mellor”.

Por ello, reclaman ampliar la señalización e impulsar medidas coercitivas para disuadir a quienes, quizás desconociendo la importancia de este símbolo cambadés, no dudan en escalarlo cada verano, poniendo en riesgo su futuro.