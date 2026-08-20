Arranca el grueso de una de las vendimias más tempranas de O Salnés

Una de las grandes firmas de la comarca como es Martín Códax inició este jueves las labores en las fincas | Mónica Ferreirós

La uva se recoge ya en O Salnés a buen ritmo. Una de las grandes firmas de la comarca, como es Martín Códax, inició hoy los trabajos de vendimia, sumándose a otras labores previas que algunas explotaciones ya habían comenzado jornadas atrás. Otro de los nombres de referencia de O Salnés en el sector, como es Condes de Albarei, valoraba todavía estos días la fecha concreta de inicio, pero se inclinaba a priori por esperar algo más, dejando pasar las posibles precipitaciones de estos días, para rebajar algunos síntomas de estrés hídrico. Así, la previsión en esta explotación es poder sumarse a la recogida de uva hacia finales de mes.

En Martín Códax este inicio de campaña es uno de los más madrugadores de los últimos años, que no han hecho sino confirmar una tendencia notable con el paso del tiempo: un ciclo de maduración más rápido y un inicio de vendimia cada vez más temprano. Se trabaja ahora prácticamente a mediados de agosto, cuando no era infrecuente que, hace no tantos años, el arranque fuese a mediados o incluso a finales de septiembre.

Los técnicos en viticultura coinciden al apuntar un buen estado sanitario de la uva. No ha sido una cosecha quizás tan abundante, pero con la incorporación de nuevos predios, se prevé ingualmente buena en lo tocante a la cantidad. .

El clima adelantó treinta días el calendario de la viña en las últimas dos décadas y media España en su conjunto afronta esta campaña una de las vendimias más tempranas de su historia, un fenómeno que, según el ingeniero agrónomo, viticultor y experto de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) Julio Prieto, no puede explicarse únicamente por las altas temperaturas del verano. “La confusión que tiene la gente es pensar que todo se debe al calor de estos meses. En realidad, el proceso empieza mucho antes, en el momento en que brota la viña”, explica Prieto. El experto señala que la activación del ciclo de la planta se está adelantando de forma progresiva porque los inviernos son cada vez más cortos y las primaveras más breves, lo que provoca que la vid acumule antes la temperatura necesaria para iniciar su desarrollo. A partir de ahí, las olas de calor aceleran el resto del proceso fenológico hasta desembocar en una maduración extremadamente rápida, “algo que nunca se había producido antes y para lo que la planta no está preparada”, subraya.