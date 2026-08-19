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Diario de Arousa

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Cambados

Cordal acusa a Fole de mentir sobre los festivos: “Quen trata de impoñer as dúas datas é ela”

El edil revela que ofreció al PP elegir una de las fechas y el ejecutivo la otra y que la conservadora quiere decidir ambas

B. Y. O Salnés
19/08/2026 19:44
Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados
Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados
Gonzalo Salgado
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El teniente de alcalde de Cambados y líder de Somos, Tino Cordal, acusó hoy a la portavoz popular, Sabela Fole, de “mentir” a respecto de la negociación fracasada para intentar pactar los festivos locales de 2027. “Sabela Fole debería ir confesarse por incumprir, unha vez máis, o oitavo mandamento: ‘Non dirás falso testimonio nin mentirás’ ”, arremetió en un comunicado.

Cordal revisa el relato ofrecido esta semana por la conservadora y el teniente de alcalde afirma que “o pasado 12 de agosto, o alcalde e eu propuxémoslle que eles —o PP, a oposición— escolleran un festivo e nós —o goberno— outro”. “Non lle impuxemos nada nin nos mostramos inflexibles. Todo o contrario, dixémoslle que queriamos chegar a un acordo sobre esa razoable e sinxela premisa: vós elixides un festivo e nós outro”.

 Por tanto, considera que “todo o que afirmou Sabela ante a prensa é mentira”. “Ela é a que trata de impoñer, dende a oposición, os dous días festivos locais de maneira sectaria, con grandes doses de demagoxia”, censuró.

“Non lembro que houbera nunca esta polémica polos festivos locais. Pero, o PP liderado por Luis Aragunde non é o mesmo co da señora Fole”, opina el líder de Somos en el comunicado. “O PP de Cambados de agora está moito máis escorado á dereita co de antes, de xeito que xa non se distingue de Vox, e actúa como tal, mentindo constantemente e comportándose fanaticamente”. “Por iso, repito o que dixen ao principio: deberías ir confesarte, Sabela”, concluyó.

Samuel Lago y Sabela Fole, durante un debate plenario |

PP, PSOE y Somos salen sin acuerdo de una reunión por los festivos locales

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