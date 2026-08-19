Cambados pondrá en marcha este curso una escuela de circo en el Salón Peña de 5 a 17 años

Una actividad del ciclo 'Clownbados'

La Concellería de Cultura, Ensino e Patrimonio de Cambados presentó esta semana una nueva actividad que comenzará en otoño. Se trata de la “Escola Municipal de Circo Circus Nova”, destinada a niños y jóvenes de entre 5 y 17 años.

El concejal responsable del área, Liso González, explicó que la idea parte de la empresa gallega de nueva creación Circus Nova, que ya había participado en el Clownbados, y con la que se vio una buena sintonía.

El inicio del curso será el martes 6 de octubre y se desarrollará los martes en el salón José Peña, con una hora y media semanal de actividades, en grupos por edades.

Antes, el 23 de septiembre, habrá una jornada de demostración o de puertas abiertas, “para que a xente poida ir mirar e probar”.

El edil está convencido de que será una “actividade de gran de impacto” y anima a la participación.

Las personas interesadas en ampliar más datos sobre esta actividad o en reservar plaza en ella pueden contactar en el número de teléfono 660 701 380. Advierten de que las plazas son limitadas.