Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados pondrá en marcha este curso una escuela de circo en el Salón Peña de 5 a 17 años

D. A.
19/08/2026 20:04
Una actividad del ciclo 'Clownbados'
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Concellería de Cultura, Ensino e Patrimonio de Cambados presentó esta semana una nueva actividad que comenzará en otoño. Se trata de la “Escola Municipal de Circo Circus Nova”, destinada a niños y jóvenes de entre 5 y 17 años.

El concejal responsable del área, Liso González, explicó que la idea parte de la empresa gallega de nueva creación Circus Nova, que ya había participado en el Clownbados, y con la que se vio una buena sintonía.

El inicio del curso será el martes 6 de octubre y se desarrollará los martes en el salón José Peña, con una hora y media semanal de actividades, en grupos por edades.

Antes, el 23 de septiembre, habrá una jornada de demostración o de puertas abiertas, “para que a xente poida ir mirar e probar”.

 El edil está convencido de que será una “actividade de gran de impacto” y anima a la participación.

 Las personas interesadas en ampliar más datos sobre esta actividad o en reservar plaza en ella pueden contactar en el número de teléfono 660 701 380. Advierten de que las plazas son limitadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620