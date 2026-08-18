PP, PSOE y Somos salen sin acuerdo de una reunión por los festivos locales

Samuel Lago y Sabela Fole, durante un debate plenario | Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Cambados insta al gobierno, ahora tripartito en minoría, a consensuar lo antes posible con las demás fuerzas políticas los festivos locales de 2027, que tienen que estar aprobados antes de 15 de septiembre, para “evitar que se perdan, en caso de desacordo”.

Sabela Fole reveló que mantuvo un encuentro con el regidor y con el teniente de alcalde Tino Cordal, pero sin que se alcanzase ningún acuerdo, “xa que basicamente non foi unha negociación, senón unha petición de que votemos a favor da súa proposta e reiteramos que os cambadeses fannos chegar que prefiren outras datas festivas antes que as de febreiro”, argumentó la líder popular.

Las propuestas

Así, la propuesta de los conservadores es mantener “os que quedaron fixados para o presente ano e que serían o martes 16 de febreiro, que foi Luns de Entroido e que o próximo exercicio non coincide con esta celebración, e o domingo 11 de xullo, efeméride de San Bieito”.

Para el grupo que lidera Sabela Fole, la cuestión es “unha responsabilidade exclusiva” del ejecutivo que preside el socialista Samuel Lago y “non se entendería que non alcanzasen un pacto”, “posto que sería un caso único na provincia, xa que hai moitos gobernos en minoría, pero todos conseguen sacar adiante esta cuestión básica”.

En este sentido, desde el PP cambadés insisten que su propuesta fundamental pasa por fijar siempre los días de San Benito (11 de julio) y de la patrona Santa Mariña (18 de julio), pero en 2027 coincidirán en domingo, por el que ven obligado buscar alternativas.

“En 2028 estas dúas celebracións tan emblemáticas e queridas en Cambados coincidirán en martes e non debería haber problema, porque para nós son irrenunciables, pero o próximo ano hai que buscar unha solución”, subraya la portavoz de los populares. Tras el último Pleno, desde su grupo consideran que “malia que non saíu aprobada ningunha proposta, hai acordo entre o tripartito e o PP para fixar como festivo o Luns de Pascua (29 de marzo), pero existen importantes diferenzas sobre o segundo día non laborable no ámbito local”. La izquierda apuesta por el lunes de Carnaval, pero en el PP defienden que “consultado cos veciños, a inmensa maioría non quere un festivo en febreiro”. Por eso la formación de Fole apuesta por el 16 de julio, el Día del Carmen, “que serviría para honrar ao noso sector do mar, que ninguén pode esquecer que lle dá todo o sentido á nosa vila”.