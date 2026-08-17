Condes de Albarei prevé iniciar su vendimia a finales de mes, tras las lluvias

Recogida de la uva en la campaña anterior | Mónica Ferreirós

Las grandes bodegas de O Salnés apuran sus cálculos para fijar la fecha concreta de inicio de vendimia. Martín Códax lo hacía hoy en una reunión cuyo resultado todavía no se conocía al cierre de esta edición, para decidir el día exacto de esta semana.

En Condes de Albarei, la previsión es poder comenzar en la recta final de mes. El responsable de Viticultrura de la firma, Alberto Barral, explicaba que siguen muy atentos los controles de maduración.

“Vemos parámetros moi ben equilibrados e o estado sanitario é moi bo. É certo que o que mellor lle podería vir á uva agora é certa precipitación, para que hidrate”, ya que se detecta algo de estrés hídrico en alguna parcela.

La previsión meteorológica es cambiante todavía, pero hacia el fin de semana y al menos el cominezo de la siguiente aumenta la probabilidad de lluvia. “Se é controlada e non fai dano e despois levanta e vén tempo seco, será fabuloso”, valora Barral. No obstante, de ser intensas o muy prolongadas el escenario podría ser otro.

Cantidades estimadas

En cuanto a la cantidad, tanto en Martín Códax como en Condes de Albarei indican estos días, en plena cuenta atrás, que no se prevé una producción tan abundante, pero en ambos casos se han incorporado nuevas plantaciones. Así, en Condes de Albarei podría estarse ante la vendimia “máis abundante da nosa historia”, mientras que en Martín Códax podría ser esta la campaña más madrugadora.