La Festa Mariñeira abarrotó el barrio de San Tomé y reivindicó la tradición ligada al mar de Cambados

Público asistente a la Festa Mariñeira de Cambados Mónica Ferreirós

Una ruta marítima a bordo de O Cachula, otra de marisqueo, un encuentro de embarcaciones tradicionales, una muestra de artesanía gallega y productos del mar, una sardinada, una degustación de ostras... Todo esto y mucho más es lo que se programó en la tercera edición de la Festa Mariñeira en San Tomé, en Cambados, que bajó su telón en el día de ayer hasta el próximo año.

Durante dos jornadas, el barrio, sus vecinos y vecinas y decenas de visitantes reivindicaron la tradición marinera del municipio con el objetivo de, por un lado exaltar sus productos y a sus trabajadores y, por el otro, con la meta de recaudar fondos para financiar la restauración de la dorna de tope ‘Areixa’.

Todas las actividades programadas por la organización –la Asociación Vela Tradicional de Cambados y Club Mariño Salnés– contaron con gran afluencia de público. Así, entre las más demandadas, estuvieron las travesías en barco, la ruta guiada por el patrimonio etnográfico de Cambados y, por supuesto, el “xantar degustación de produtos de mar” que se celebró en el día de ayer desde las dos de la tarde.

La música también reinó durante ambos días y así, tanto los concertos ‘á beira do mar’ del viernes como del sábado reunieron a centenares de personas. Las actuaciones programadas fueron las de Con de Xido, O Sonoro Maxín, The Tetas´Van y una sesión de Dj.

Paseo da Calzada

Con este homenaje a la tradición marinera coincidió en Cambados la celebración de la Feira do Comercio e do Mar en el Paseo da Calzada que celebra hoy su última jornada.

Durante tres días una veintena de establecimientos sacaron sus productos a la calle con precios especiales y descuentos que incluso sobrepasan el 40%. Vestidos, camisetas, calzado, ropa deportiva, gafas de sol... son solo algunos de los productos que ofrecen en estos stands que estarán abiertos hasta las once de la noche. En el paseo, además, hay una muestra de vehículos y una carpa gastronómica de productos del mar.