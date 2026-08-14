Organizan una andaina solidaria en favor de Cogami que recorrerá la costa del municipio

Presentación andaina solidaria a favor de Cogami en Cambados

El próximo sábado, 22 de agosto, es la fecha escogida para celebrar la andaina solidaria en favor de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami).

En total, señalan sus organizadores – OzoAventura con la colaboración de la concejalía de Deportes– la ruta tiene una distancia de “unos diez kilómetros” y partirá desde el complejo deportivo O Pombal a las nueve y media de la mañana hasta el puente de A Illa, pasando por Vilanova y recorriendo toda la costa cambadesa.

La vuelta será a la Praza de Fefiñáns, lugar en el que habrá preparadas actividades para los más pequeños y un avituallamiento para los participantes en la actividad. La duración total, estiman, será de menos de una hora y el recorrido es apto para todos los públicos ya que es “llano y sencillo”.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del QR de los carteles o de los números 620 72 94 12 o 666 30 51 65.

El precio inicial es de cinco euros (tres irán íntegros a la causa solidaria y otros dos son gastos de gestión) pero detallan, se podrá aportar una mayor cantidad. La recogida de dorsales se podrá hacer los días 19,20 y 21 de nueve a diez y media en el colegio de San Tomé o el propio día en el punto de salida a partir de las ocho y media de la mañana.