Martín Códax se prepara para el inicio de vendimia más temprano de toda su historia

Vendimia en Bodegas Martín Códax el año pasado Mónica Ferreirós

Bodegas Martín Códax se prepara para iniciar la vendimia entre el 19 y el 21 de agosto –aunque la fecha no es definitiva– lo que supondría el inicio más temprano de toda su historia.

“Los datos que estamos obteniendo en los viñedos nos permiten prever una vendimia muy temprana. Respecto a 2025 este año volveremos a adelantar el inicio entre cinco y siete días. Si lo comparamos con el promedio de los últimos diez años, el adelanto se acerca ya a las tres semanas”, señala Miguel Tubío, director técnico de la marca.

Esta evolución, cuentan, responde al incremento de las temperaturas y la aceleración del ciclo vegetativo de la vid. En cuanto a la calidad, indican, apuntan a una “buena maduración y una acided equilibrada”.

En términos de cantidad, desde la bodega detallan que los controles realizados en los viñedos apuntan a una producción aproximadamente un 20% inferior a la del año pasado, por lo tanto, similar a la del 2024.

A pesar de la menor producción por viñedo, detallan, se prevé que las entradas totales de uva en bodega sean similares a la del 2025 gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones propias, al crecimiento de las superficies de los socios y a la renovación y ampliación de los contratos con viticultores colaboradores.

En este contexto, Bodegas Martín Códax ha firmado o renovado 93 contratos de suministro de uva con viticultores colaboradores, correspondientes a unas 40 hectáreas, por tres años y con un precio medio de 1,72 euros por kilo.