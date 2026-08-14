Las gangas salen a la calle en Cambados: arranca la Feira de Oportunidades con gran asistencia

Inauguración Feira do Comercio e do Mar en Cambados Mónica Ferreirós

Camisetas por cinco euros, vestidos por quince o veinte, calzado por doce u ofertas de dos por uno en la compra de gafas de sol. Estos son algunos de los precios y descuentos que ofrecen los veinte establecimientos presentes en la Feira do Comercio e do Mar que se inauguró en el día de ayer en el Paseo da Calzada de Cambados.

Desde antes de su apertura oficial, fijada a las doce de la mañana, ya eran muchos los curiosos que pasearon por la zona para conocer, de primera mano, las gangas que allí se exponían.

Inauguración Feira do Comercio e do Mar en Cambados Mónica Ferreirós

Una vez abiertos los puestos y tras las visitas institucionales –estuvieron, entre otros, el alcalde, Samuel Lago, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, o el diputado provincial, Javier Tourís– tanto vecinos como vecinas de la localidad como decenas de turistas comenzaron a hacer sus compras veraniegas animados por los grandes descuentos ofrecidos.

Además, la feria, que estará abierta hasta el domingo tanto en horario de mañana como de tarde, también ofrece un puesto en el que degustar diferentes productos de mar, navajas, berberechos, almejas o volandeiras, a precios populares y hasta una exposición de vehículos de la mano de Taller Mosteiros.

San Tomé

A poco más de un kilómetro del Paseo da Calzada, en el día de ayer también se inauguró en San Tomé la Festa Mariñeira de la mano de la asociación Vela Tradicional de Cambados y Club Mariño Salnés. Con el objetivo de recaudar fondos para financiar la restauración de la dorna de tope ‘Areixa’, ambas asociaciones han preparado un programa repleto de actividades.

Así, en la jornada de ayer, por ejemplo, se realizó una ruta marítima a bordo del Chasula, otra de marisqueo con Guimatur y se llevó a cabo una sardiñada que atrajo a decenas de personas. Hoy la fiesta tiene preparada una ruta guiada por el patrimonio etnográfico de Cambados a partir de las diez y media, la degustación de ostras a la una, una sesión de música infantil a las siete y conciertos "á beira do mar" a las nueve.