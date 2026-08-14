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Cambados

Cambados anima sus calles con la Feira de Oportunidades y la Festa Mariñeira

Las rutas en barco, degustación de marisco y grandes descuentos marcan este fin de semana

C. Hierro
14/08/2026 08:50
Asistentes a otra edición de la Festa Mariñeira en Cambados
Asistentes a otra edición de la Festa Mariñeira en Cambados
Monica Vila
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Cambados arranca hoy un fin de semana lleno de actividad.

Por un lado, a partir de las doce de la mañana en el Paseo da Calzada el comercio inaugura la Feira de Oportunidades en la que exhibirán sus productos con grandes descuentos. En total, serán una veintena los stands que ofertarán, a precios reducidos, calzado, bisutería, prendas de ropa, complementos o, incluso, alimentación.

Presentación de la feria de oportunidades de Cambados

Cambados exhibe su comercio en el Paseo da Calzada con descuentos de hasta el 40%

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Además, también se instalará una carpa para degustar productos del mar, habrá una muestra de vehículos y se ofertarán visitas guiadas de la mano de Guimatur.

Por el otro, se inaugura la tercera edición de la Festa Mariñeira en San Tomé que tiene como objetivo recaudar fondos para financiar la restauración de la dorna de tope 'Areixa'.

Presentación Festa Mariñeira de Cambados

Una ruta por mar y un serán, novedades de la tercera edición de la Festa Mariñeira

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Para el día de hoy, la programación presenta una ruta marítima a bordo del Chasula a partir de las diez y otra de marisqueo, que comenzará media hora después. Por la tarde, a partir de las cinco, tendrá lugar la recepción de las embarcaciones tradicionales, así como la sardinada a partir de las nueve y los conciertos "á beira do mar" que amenizarán la jornada.

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