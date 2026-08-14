Cambados anima sus calles con la Feira de Oportunidades y la Festa Mariñeira

Asistentes a otra edición de la Festa Mariñeira en Cambados Monica Vila

Cambados arranca hoy un fin de semana lleno de actividad.

Por un lado, a partir de las doce de la mañana en el Paseo da Calzada el comercio inaugura la Feira de Oportunidades en la que exhibirán sus productos con grandes descuentos. En total, serán una veintena los stands que ofertarán, a precios reducidos, calzado, bisutería, prendas de ropa, complementos o, incluso, alimentación.

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Además, también se instalará una carpa para degustar productos del mar, habrá una muestra de vehículos y se ofertarán visitas guiadas de la mano de Guimatur.

Por el otro, se inaugura la tercera edición de la Festa Mariñeira en San Tomé que tiene como objetivo recaudar fondos para financiar la restauración de la dorna de tope 'Areixa'.

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Para el día de hoy, la programación presenta una ruta marítima a bordo del Chasula a partir de las diez y otra de marisqueo, que comenzará media hora después. Por la tarde, a partir de las cinco, tendrá lugar la recepción de las embarcaciones tradicionales, así como la sardinada a partir de las nueve y los conciertos "á beira do mar" que amenizarán la jornada.