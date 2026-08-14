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Cambados

Ana Moura pone el broche de oro a XIII edición de ‘Os Xoves de Códax’

C. Hierro
14/08/2026 11:22
Ana Moura durante su actuación en los Xoves de Códax
Ana Moura durante su actuación en los Xoves de Códax
Elena Reigosa
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El ciclo ‘Os Xoves de Códax’ puso ayer el broche de oro a su programación con la actuación de la artista portuguesa Ana Moura. La cantante, que combinó tradición y modernidad en su actuación, convirtió esta privilegiada terraza en la capital del fado.

Durante cinco jueves, las Bodegas Martín Códax, ofrecieron al público un punto de encuentro para gozar de diferentes propuestas musicales y vivir nuevas experiencias. Más allá de la música, lo que marca este ciclo de conciertos es su propuesta solidaria.

Así, la recaudación de cada una de las citas fue entregada a una asociación. En el día de ayer, la entidad beneficiaria fue Igaxes, organización que trabaja con la infancia y con familias en riesgo de exclusión social en Galicia.

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