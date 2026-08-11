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Cambados

La Guardia Civil denunció a más de 230 conductores durante la Festa do Albariño

Además investiga a una persona por trabajar como "taxi pirata"

C. Hierro
11/08/2026 19:50
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en un control
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en un control
| Mónica Ferreirós
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La Guardia Civil de Tráfico denunció a más de 230 conductores por superar las tasas de alcohol en sangre durante la celebración de la Festa do Albariño de Cambados celebrada entre el 29 de julio y el 2 de agosto.

De todos ellos, señalan, 16 personas fueron investigados por la vía penal como supuestos autores de delitos contra la seguridad vial al superar las tasas legalmente establecidas. Por otro lado, indican, un conductor fue investigado por negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica o de drogas y otro, también fue investigado por conducir un vehículo con la pérdida total de los puntos asignados a su carnet.

En materia de transportes, además de las infracciones a la normativa de tráfico, desde la Guardia Civil indican que se tramitaron hasta siete denuncias. Entre ellas destaca la detección de un vehículo realizando transporte público de viajeros sin haber obtenido la correspondiente licencia que le habilitase a ello, lo que se conoce, coloquialmente, funcionar como “taxi pirata”. El denunciado por esta situación se enfrenta a una sanción de aproximadamente 4.000 euros.

Incidentes

A pesar del volumen de gente que acudió durante estas jornadas festivas a Cambados –el alcalde, sin datos oficiales, señaló unas 250.000 personas– no se registraron graves incidentes.

El Concello presentó denuncia ante la Guardia Civil de Cambados

Quedan en libertad los detenidos por herir a dos guardias civiles en el Albariño

Más información

Así, el más destacable fue la detención y, posteriormente, puesta en libertad de dos personas acusadas de herir a dos guardias civiles (presentaron lesiones leves) en una pelea que tuvo lugar en la localidad la madrugada del viernes al sábado.

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