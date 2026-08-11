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Cambados

El evento solidario en favor de GaliciAME fue un éxito de organización y de público

C. Hierro
11/08/2026 20:42
Un momento del desfile solidario en favor de GaliciAME
Un momento del desfile solidario en favor de GaliciAME
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La organización del evento solidario celebrado el fin de semana en la Praza de Fefiñáns en favor de GaliciAME, señalan, que contaron con gran participación y fueron muchas las personas que visitaron los diferentes puestos y acudieron para disfrutar del desfile organizado.

“Salió muy bien, fueron muchas las personas que quisieron colaborar con nosotras”, señala Bárbara Vázquez, propietaria de la tienda Bonita de Vestir (en Vigo) y organizadora junto a Maika Pereira de este evento.

Vázquez señaló que lo que se creó fue “un espacio donde las personas pudieron encontrarse, compartir y disfrutar juntas” y recalca que, a pesar de que fueron muchos meses de organización “ver cómo la gente colabora, participa y aporta su granito de arena para ayudar a quiénes más lo necesitan es, sin duda, la mayor recompensa”.

Este evento, contó con diferentes actividades. Así, además del mercadillo con diferentes artesanos y comerciantes que expusieron su arte, también hubo un concurso infantil para encontrar la mejor sonrisa, actuaciones musicales en directo y el evento más esperado: el gran desfile de moda que tuvo lugar el sábado pasadas las siete de la tarde y congregó a decenas de personas en el entorno de la plaza cambadesa.

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