El evento solidario en favor de GaliciAME fue un éxito de organización y de público

Un momento del desfile solidario en favor de GaliciAME Cedida

La organización del evento solidario celebrado el fin de semana en la Praza de Fefiñáns en favor de GaliciAME, señalan, que contaron con gran participación y fueron muchas las personas que visitaron los diferentes puestos y acudieron para disfrutar del desfile organizado.

“Salió muy bien, fueron muchas las personas que quisieron colaborar con nosotras”, señala Bárbara Vázquez, propietaria de la tienda Bonita de Vestir (en Vigo) y organizadora junto a Maika Pereira de este evento.

Vázquez señaló que lo que se creó fue “un espacio donde las personas pudieron encontrarse, compartir y disfrutar juntas” y recalca que, a pesar de que fueron muchos meses de organización “ver cómo la gente colabora, participa y aporta su granito de arena para ayudar a quiénes más lo necesitan es, sin duda, la mayor recompensa”.

Este evento, contó con diferentes actividades. Así, además del mercadillo con diferentes artesanos y comerciantes que expusieron su arte, también hubo un concurso infantil para encontrar la mejor sonrisa, actuaciones musicales en directo y el evento más esperado: el gran desfile de moda que tuvo lugar el sábado pasadas las siete de la tarde y congregó a decenas de personas en el entorno de la plaza cambadesa.