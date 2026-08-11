El Concello apuntalará el muro de la unitaria de O Sineiro mientras no se levanta el nuevo

Estado del muro Cedida

El Concello de Cambados procederá a apuntalar el muro perimetral de la escuela unitaria de O Sineiro para impedir que, debido a su estado, se pueda derrumbar y poner en peligro la seguridad viaria de la zona y también de las personas que puedan pasar por esta zona.

Esta decisión, señala el alcalde de la localidad, Samuel Lago, se ha tomado después de reunirse con la asociación de vecinos O Batuqueiro de Vilariño, quién denunció hace una semana el peligro que supone el muro y la “urxente necesidade de solucionar”.

Lago señala que tanto él como representantes de la asociación fueron a comprobar el estado de esta infraestructura in situ y acordaron realizar este acción mientras no se puede afrontar la totalidad de la reparación. Así, explica el alcalde de Cambados, que debido a que se trata de un muro de contención el arreglo es “complicado” y tendrán que excavar en el interior de la parcela para, posteriormente retirar el muro actual y construir uno nuevo.

Esta obra, indica, “levará un tempo” por lo que para asegurar actualmente la zona se ha tomado esta decisión que ofrece una solución en poco tiempo.

Escuela infantil

En cuanto a proceder a la climatización de la escuela infantil con la partida del +Provincia que, en un principio estaba destinada a la Rúa Pacheca, Lago detalla que tienen que realizarse diferentes trámites antes de comenzar con los trabajos. Así, cuenta que todavía tienen que presentar el expediente de cambio de destino de la ayuda a la administración provincial y que lo apruebe la Diputación.

Una vez que este punto esté totalmente aclarado tendrán que licitar la obra, contratarla a la empresa y que empiecen los trabajos.