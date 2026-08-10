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Cambados

La Mancomunidade de O Salnés construirá dos nuevos centros de compostaje comunitario en Cambados

Además, repartirá recipientes domésticos a los vecinos cambadeses, de Meaño y Meis

C. Hierro
10/08/2026 21:48
Samuel Lago, en la presentación de un compostero en Cambados
Samuel Lago, en la presentación de un compostero en Cambados
Gonzalo Salgado
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La Mancomunidade do Salnés tiene previsto construir dos nuevos centros de compostaje comunitario en el concello de Cambados para avanzar cara una gestión más eficiente, sostenible y económica de la materia orgánica.

Además, para lograr este objetivo, la iniciativa, que cuenta con una ayuda de 24.000 euros de la Xunta de Galicia, también prevé el reparto gratuito de un total de 143 composteros domésticos entre los vecinos y vecinas de Cambados, Meaño y Meis. Así, a los primeros se les entregarán un total de veinte, que se sumarán a los más de mil distribuidos hasta el momento.

Por su parte en Meaño se repartirán hasta 69 que se sumarán a los 653 ya instalados y que, por lo tanto, permitirán que aproximadamente un 40% de las viviendas del concello dispongan de este sistema para gestionar la materia orgánica. Por último, la Mancomunidade, distribuirá 54 en la localidad de Meis, composteros que se añaden a los 657 entregados a los vecinos y vecinas en otras ocasiones.

En su conjunto, los composteros domésticos instalados en estos tres municipios tendrán capacidad para tratar más de mil toneladas de biorresiduos cada año, lo que contribuirá a la sostenibilidad ambiental y a la economía municipal.

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