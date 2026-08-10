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Cambados

Cambados despide a Santiago Tirado, exalcalde de la localidad

El político falleció a los 86 años

C. Hierro
10/08/2026 21:26
Imagen de archivo de Santiago Tirado, exalcalde de Cambados
Imagen de archivo de Santiago Tirado, exalcalde de Cambados
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Cambados despide a Santiago Tirado, el que fue alcalde de la localidad entre los años 1990 y 1998.

El exalcalde, que ejerció el cargo desde las filas del Partido Popular, falleció en el día de hoy a los 86 años.

Tirado llegó a la política cambadesa en los años 80 de la mano de Antonio Pillado, su predecesor en el puesto como primer edil. De él asumió la alcaldía después de que Pillado tuviera que dejarlo por problemas de salud.

En mayo del año 1998, y tras ser reelegido como alcalde con mayoría absoluta, dimitió del cargo -pero mantuvo su acta como concejal- y fue sustituido por José Manuel Cores Tourís.

El que fue profesor y ejerció como tal durante varios años en el municipio vecino de Vilanova, también fue nombrado en el año 2000 asesor de la consellería de Política Territorial y, en septiembre de 2002, gerente del Consorcio de Bombeiros do Salnés, permaneciendo en ese puesto hasta su jubilación en 2007.

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