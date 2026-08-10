Cambados busca cabezudos y peregrinos para la celebración de las fiestas de San Roque

Cabezudos desfilando en las fiestas de San Roque de Cambados

“Sen peregrinos nin cabezudos, a festa non é o mesmo”. Basándose en esta premisa, la organización de las Festas de San Roque de Cambados busca voluntarios para portar a los cabezudos y vestirse de peregrinos en las fiestas en honor a San Roque que se celebran este fin de semana. En total, indican, precisan hasta un total de 16 niños, niñas o adolescentes para llevar las máscaras y cuentan con doce trajes para vestir a los menores de caminantes.

En la actualidad, señalan, cuentan con la mitad de personas que precisan para los eventos que se llevarán a cabo este sábado y domingo. Así, cuentan desde la organización, los cabezudos saldrán tanto el 15 como el 16 acompañando a los pasacalles y, los peregrinos, desfilarán la última jornada por la tarde.

Las personas interesadas en ser voluntarios para estos eventos pueden ponerse en contacto con la organización a través 635 272 413. Los promotores del evento hacen un llamamiento a los vecinos y vecinas de Cambados para formar parte de estos festejos y continuar con la tradición que hace, cada año, desfilar a estos personajes por las calles de la localidad.

Programación

A pesar de que la novena de San Roque ya ha comenzado el 8 de agosto, la programación comenzará el sábado 15 con la música de las gaitas de Os Cruceiros de Vilalonga y el grupo Boudebou en cada rincón de la localidad.

En este evento, ya saldrán los papamoscas y los cabezudos. Por la noche, de nuevo, la protagonista será la música con la verbena amenizada por el Dúo Prisma que alargará la jornada hasta bien entrada la madrugada. El domingo, el propio día de San Roque, el cartel presenta la alborada a cargo de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia y de los grupos de gaitas Os Cruceiros y Boudebou.

A las doce y media tendrá lugar la misa solemne cantada por la Coral Polifónica Santa Mariña de Cambados, que, tradicionalmente, acogerá a gran asistencia de público, tanto de vecinos y vecinas del municipio como de turistas que eligen esta localidad para pasar sus vacaciones estivales.

A partir de las ocho tendrán lugar los actos litúrgicos y, tras su finalización, comenzará la procesión de San Roque hasta la Praza de Fefiñáns. En este evento, la Imagen y los feligreses estarán acompañados por los grupos de gaitas, la banda de música y los Danzantes de Cobas. Por la noche, la verbena correrá a cargo de la orquesta La Conexión.

El último evento programado por la comisión de fiestas en honor a San Roque será el funeral como homenaje a los cofrades fallecidos. El evento litúrgico está previsto para las ocho y media de la tarde.

Estos festejos, coincidirán en la villa cambadesa con la celebración de la Festa Mariñeira organizada por la asociación Vela Tradicional de Cambados y Club Mariño Salnés y con la Feira de Oportunidades en el Paseo da Calzada.