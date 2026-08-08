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Diario de Arousa

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Cambados

Mulleres Salgadas ofrecen una charla sobre la contaminación ambiental del monte y la Ría

El evento, que se celebra el 19 de agosto en la Sala Pitusa de Cambados, es de entrada libre

C. Hierro
08/08/2026 19:54
Imagen de archivo de mariscadoras trabajando en Cambados
Imagen de archivo de mariscadoras trabajando en Cambados
Gonzalo Salgado
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La Asociación de Mulleres Salgadas organiza, el próximo 19 de agosto, una charla divulgativa bajo el título: ‘Do monte á ría: xornada sobre contaminación ambiental, calidade da auga e resilencia das rías galegas’.

La iniciativa, que tendrá lugar en la Sala Pitusa (ubicada en la Casa da Calzada de Cambados) a partir de las cinco y media de la tarde, estará impartida por Lucía Rodríguez Freire, profesora de Ingeniería Medioambiental en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido.

El objetivo de este evento, que es totalmente gratuito, es instruir a todos los presentes sobre los principales contaminantes presentes en la ría de Arousa así como cuáles son el origen de los mismos. Además, Rodríguez también señalará cuáles son los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros y, por supuesto, las implicaciones que estas modificaciones tienen para el sector del marisqueo y la pesca.

La profesora, que dedica su vida a estudiar los distintos factores que contaminan los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, abrirá un turno de preguntas al terminar la ponencia.

Las personas que quieran asistir a esta charla, debido a que el aforo es limitado, deben inscribirse de manera previa. Para ello pueden ponerse en contacto con la asociación a través del correo info@mulleressalgadas.es o enviando un wasáp al 619 176 070.

Este evento llega a Cambados de la mano de Mulleres Salgadas después de celebrar una sesión similar en Noia y contar con un gran éxito de público y de interés.

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