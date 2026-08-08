El centro sociocultural de Corvillón acoge la próxima cita entre el alcalde y los vecinos

El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

La parroquia de Corvillón es la siguiente en acoger una de las reuniones programadas entre los vecinos y vecinas y el alcalde de la localidad, Samuel Lago. La cita es el próximo lunes en el centro sociocultural del lugar en horario de diez a doce de la mañana.

El objetivo con el que nacieron estos encuentros, que ya recorrieron otros muchos puntos de la localidad, es el de “achegar o concello á cidadanía”. Así, lo que busca el gobierno local es que los residentes en las distintos puntos del municipio puedan comentar sus preocupaciones y sus demandas, con el fin de poder conocerlas de primera mano y, si es posible, darles una solución.

Las siguientes fechas programadas por Lago son el lunes 17 de agosto en el centro sociocultural de Oubiña y, el siguiente lunes de (24 de agosto) en la parroquia de Vilariño. El horario se mantiene el mismo para todos los encuentros.

Estos encuentros con los vecinos y vecinas y el alcalde cambadés comenzaron el año pasado y, debido al éxito y a la participación, se repitieron durante este con gran afluencia de público en las citas ya celebradas.