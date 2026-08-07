La Xunta da luz verde a la plantación de viñedos en seis parcelas de Castrelo

Una parra de uva de Albariño Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental a una iniciativa para cambiar el uso de un suelo forestal a uno agrícola para un total de seis parcelas ubicadas en la parroquia de Castrelo que se destinarán al plantado de viñedos.

En total, el terreno suma una superficie de 1,55 hectáreas y están localizadas en el Monte Lavandeira.

Para llevar a cabo este proyecto, señalan, se prevé la retirada del estrato arbóreo existente, la preparación de los terrenos, la colocación de sistemas de conducción con piedra granítica y la plantación de las vides.

La gestión de esta iniciativa, indican desde la Xunta, es un modelo sostenible siempre que se eviten las labranzas profundas, se utilicen cubiertas vegetales o se lleve a cabo un controlo biológico de las plagas para evitar el uso de productos agroquímicos.

El informe

Según señala el informe de impacto ambiental emitido por la consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático "non son previsibles efectos adversos significativos na contorna derivados do proxecto" siempre y cuando cumpla con las condiciones fijadas en la propuesta.

Así, señalan que la documentación presentada por el promotor fue sometida a la participación pública y no se recibió ninguna alegación. Además, fueron consultados ocho organismos interesados los que concluyeron que la puesta en marcha es "viable sempre que se cumpran as condicións específicas dispostas nos seus respectivos informes".

En este sentido hacen relación a la protección de la atmósfera, de la población y de la salud, de las aguas, del suelo y del patrimonio natural y cultural. Por otro lado detallan el cumplimiento en la gestión de residuos o en la integración paisajística del proyecto.