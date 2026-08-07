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Cambados

La danza de María José Ribot protagoniza las XI Xornadas da Fundación Manolo Paz

El evento, en el que estuvieron presentes diferentes autoridades, contó con un directo de la cantante Uxía

C. Hierro
07/08/2026 22:08
Un momento del homenaje a la coreógrafa La Ribot
Un momento del homenaje a la coreógrafa La Ribot
Mónica Ferreirós
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Las XI Xornadas da Fundación Manolo Paz, en Cambados volvieron a reivindicar la importancia de la cultura para el municipio. Para ello, los actos se centraron en la figura de la coreógrafa y bailarina María José Ribot, conocida de forma artística como ‘La Ribot’. 

Los actos arrancaron a las doce de la mañana del día de ayer, momento en el que tuvo lugar un coloquio en el que participaron la homenajeada, Alberto de Juan (Galería Max Estrella), Mónica Maneiro (Directora artística de la Fundación Didac) y Manolo Paz. Posteriormente se inauguró la exposición dedicada a esta artista que fue destacada como una de las grandes figuras de la creación contemporánea internacional.

A la una comenzó el directo de la cantante Uxía y, posteriormente, se le entregó el reconocimiento a la bailarina madrileña que cuenta con una gran influencia de la escena artística gallega en sus trabajos.

Un momento del homenaje a la coreógrafa La Ribot
Un momento del homenaje a la coreógrafa La Ribot
Mónica Ferreirós

Entre los presentes, además de Manolo Paz, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, también estuvo el presidente de la Diputación, Luis López, quién destacó este evento como “un absoluto exemplo do equilibrio entre a excelencia artística, o compromiso co territorio e a proxección internacional”.

Además, López no dudó en señalar que esta iniciativa, que se repite anualmente, ya se trata de un “proxecto consolidado, con personalidade propia” que convierte Cambados en un lugar de encuentro para distintas disciplinas artísticas y contribuye a proyectar “unha imaxe da nosa provincia moderna, creativa e aberta ao mundo”. 

En cuanto a La Ribot, el presidente provincial hizo suya una de sus reflexiones "Na danza hai que dar forma ás ideas que te atravesan por dentro" para concluir que "A nós atravésanos a paixón por este territorio, María, así que grazas por darlle forma".

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